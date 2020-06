Lazio: consigliere Cacciatore sospeso per 30 giorni da M5s, "non rinnego mie iniziative"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il collegio dei probiviri del Movimento 5 stelle ha sospeso per 30 giorni il presidente della commissione Rifiuti del Consiglio regionale del Lazio Marco Cacciatore, relativamente a due contestazioni: il voto sul Collegato alla legge di Bilancio e l'esposto sulla discarica di Monte Carnevale. "Ritengo doveroso comunicare l'esito del provvedimento disciplinare a mio carico - scrive su Facebook Cacciatore -. Il provvedimento, concluso dal collegio Probiviri e notificato via mail nella giornata di ieri, riguarda due contestazioni: il voto sulla legge di Collegato al bilancio, contenente la regolarizzazione degli abitanti senza titolo dell'edilizia residenziale pubblica, e l'esposto contro la discarica di Monte Carnevale che ho depositato (ultima di una lunga serie di inizitive a tutela della Valle Galeria come di altri territori, vittime di violenza ambientale negli ultimi decenni).Prendo atto della decisione e mi adeguerò - spiega Cacciatore - . Valuterò se presentare ricorso, anche se dati i termini ristretti potrebbe rivelarsi inutile. Ma pur nel rispetto, non rinnego le mie iniziative. Come dovrebbe fare ogni portavoce M5s, ho sempre cercato di condividere le mie iniziative con i cittadini, le ho portate avanti nello spirito delle proposte fatte ai nostri elettori. Quando la direzione non era data dal programma mi sono fatto dire dai territori dove stare e mi sono comportato di conseguenza. Resto convinto della mia buona fede, ma soprattutto di aver portato nelle Istituzioni sacrosante esigenze manifestate da Comunità cessate a Roma e nel Lazio, dimenticati da decenni di politica assente e logiche di profitto in danno della vivibilità e spesso della stessa dignità dei territori. Continuo - conclude Cacciatore - la mia attività e a stare dalla parte della volontà poplare, partendo dalle Comunità degli ultimi".(Rer)