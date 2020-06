Libia: Russia spera di risolvere caso banconote libiche sequestrate a Malta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia spera di poter giungere a una soluzione del caso relativo al sequestro delle banconote libiche stampate dalla società russa Goznak e detenute a Malta. Lo ha riferito il ministero degli Esteri russo in una dichiarazione rilasciata all’agenzia di stampa “Sputnik”. Secondo Mosca la compagnia russa non aveva alcuna intenzione di causare danni finanziari alla Libia o appropriarsi indebitamente dei suoi fondi. “Le banconote dovevano servire a colmare la mancanza di denaro contante in Libia, che ha creato problemi per l'economia”. Secondo il ministero, Goznak sta adempiendo a contratti che “sono stati approvati dal Governo di accordo nazionale, con sede nella parte occidentale della Libia”. (segue) (Rum)