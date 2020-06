Libia: Russia spera di risolvere caso banconote libiche sequestrate a Malta (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 2014, la Libia è stata divisa in due governi concorrenti e alleanze militari rispettivamente in Tripolitania e Cirenaica, divisione che si è riflessa a livello istituzionale e con la creazione di una Banca centrale e della compagnia petrolifera Noc. Con l’accordo politico firmato a Skhirat, in Marocco, nel 2015 le parti in conflitto avevano formalmente concordato di lavorare per unire le istituzioni parallele, a partire dalla nomina all’inizio del 2016 di un Consiglio di presidenza incaricato di formare un governo di “accordo nazionale”. Gli Stati Uniti, insieme all'Unione europea, sono stati tra i primi a riconoscere il cosiddetto Gna come nuovo governo di unità della Libia che però non ha mai ricevuto la fiducia della Camera dei rappresentanti di Tobruk, che invece continua a sostenere il precedente esecutivo ad interim guidato da Abdullah al Thinni. (segue) (Rum)