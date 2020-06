Fase 2: Roggiani (Pd) a Bolognini, grottesca propaganda di Regione Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Di grottesco c'è solo una cosa: la propaganda di Regione Lombardia". Così in una nota la segretaria del Pd Milano Metropolitana Silvia Roggiani replica alle parole dell'assessore Stefano Bolognini. "Il Comune di Milano - prosegue - è in prima fila nel dare aiuto alle attività commerciali duramente colpite da questa emergenza, per esempio attraverso la cancellazione della Cosap, per tutte le nuove concessioni fino al 31 ottobre e per quelle in essere dal primo di marzo al 31 ottobre, e con la delibera 'tavolini' che prevede l'ampliamento gratuito delle concessioni di occupazione di suolo pubblico. Soluzioni concrete e vantaggiose per i commercianti che in questo modo possono aumentare le possibilità di lavoro, nel rispetto del distanziamento fisico previsto dalle legge". "E Fontana, invece, cosa ha fatto per sostenere il commercio? Niente. Capiamo che sia molto più semplice criticare gli altri quando si ha bisogno di distrarre l'attenzione dalle proprie incapacità e inefficienze, ma qualche volta il silenzio è d'oro", conclude Roggiani. (com)