Fase 2: Boccia, Rimini città laboriosa con sguardo sempre al futuro

- Il progetto Parco del mare a Rimini è lungimirante, ed è la dimostrazione di quanto la città sia sempre proiettata nel futuro: coniugare salute e ambiente in una visione moderna di sviluppo turistico è la strada maestra che ci guiderà nella società post Covid-19. Così il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, che dopo aver inaugurato l’hub di terapia intensiva dell’ospedale di Rimini ha visitato con il sindaco Andrea Gnassi alcuni cantieri aperti del Parco del mare. “Il sindaco Gnassi ha avuto uno sguardo lungo indicando da tempo un orizzonte di sviluppo legato alla sostenibilità ambientale: il Parco del mare da un lato e i numerosi progetti urbanistici realizzati che hanno legato sempre più la storia della città a modello culturale e turistico sono un esempio per il nostro paese e meritano il sostegno di tutti, a partire dal governo", ha detto il ministro. (Com)