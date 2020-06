Lazio: assessore Pari opportunità, orgogliosa per voto unanime su legge revenge porn

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Lazio è la prima Regione d'Italia a legiferare sugli interventi di prevenzione e sostegno per le vittime di diffusioni illecite di immagini o video sessualmente espliciti. Lo dichiara, in una nota, Giovanna Pugliese assessore al Turismo e alle pari opportunità del Lazio commentando la notizia dell'approvazione della proposta di legge sul revenge porn. "Sono orgogliosa del voto unanime di oggi. Grazie a tutte le consigliere e i consiglieri. Voglio ringraziare la consigliera Sara Battisti (Pd), prima firmataria della proposta di legge per lo straordinario traguardo. Il Lazio si distingue ancora una volta per una battaglia di civiltà, per i diritti e contro al violenza", conclude Pugliese.(Com)