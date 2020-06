Decreto Rilancio: Macina (M5s), con emendamento i 455 idonei concorso Polizia potranno essere assunti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La deputata del Movimento cinque stelle e componente della commissione Affari costituzionali alla Camera, Anna Macina, segnala: "Con un emendamento a mia prima firma al decreto Rilancio, presentato oggi in commissione Affari costituzionali, vogliamo mettere fine all'annosa questione del contenzioso davanti ai giudici amministrativi sorto a seguito del concorso bandito nel 2017 per l'assunzione di 893 allievi della Polizia di Stato. Molti candidati risultati idonei, infatti - continua in una nota - hanno dovuto rinunciare alla propria opportunità a causa della successiva modifica dei requisiti di selezione in maniera retroattiva, come l'abbassamento del limite di età e del possesso di titolo di studio superiore per partecipare ai concorsi successivi. A seguito di questa decisione i 455 aspiranti risultati idonei alla prova scritta, sono stati 'superati' in graduatoria da chi aveva ottenuto un punteggio inferiore". (segue) (Com)