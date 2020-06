Decreto Rilancio: Macina (M5s), con emendamento i 455 idonei concorso Polizia potranno essere assunti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esponente del M5s aggiunge che "per questi aspiranti agenti si è trattata di una vera e propria ingiustizia. Ho personalmente incontrato molte volte questi ragazzi, sostenendoli nella loro battaglia per ottenere giustizia. Dopo due anni di lavoro, finalmente con questo emendamento si potranno autorizzare le procedure di selezione dei candidati sulla base dei requisiti posseduti alla data di pubblicazione del bando, risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame e che abbiano conseguito un voto pari o superiore a quello dell'ultimo candidato utilmente collocatosi in graduatoria. In questo modo - conclude Macina - gli aspiranti agenti di Polizia vincitori del concorso potranno essere assunti". (Com)