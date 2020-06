Italia-Austria: Di Maio, confuteremo “perplessità” di Vienna ma regioni siano omogenee in misure turismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia confuterà “le perplessità” dell’Austria sulla riapertura dei confini con i dati epidemiologici. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, in un’intervista al “Tg3”. ‘L’Austira non ha perplessità sull’Italia, ma ha delle perplessità su alcune regioni. Noi confuteremo queste perplessità con i dati”, ha dichiarato Di Miao. “Ma c’è bisogno di omogeneità di tutte le regioni nelle misure che adottano per il turismo, perché se qualche regione vuole pretendere la patente di immunità per me è difficilissimo negoziare in Europa”, ha aggiunto.(Res)