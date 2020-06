Fase 2: voucher e corse condivise, le proposte del Comune di Milano per il rilancio dei taxi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Voucher per corse per anziani, invalidi al 100 per cento e personale sanitario e da settembre l’avvio del taxi sharing. Sono queste le proposte per rivitalizzare l’uso dei taxi che l’assessore alla Mobilità del Comune di Milano, Marco Granelli, ha avanzato oggi durante l’incontro con i rappresentanti della categoria. In una prima fase, da giugno a settembre - a quanto si apprende da Palazzo Marino - il Comune attiverà con fondi suoi dei voucher di importi variabili. In una seconda fase, a partire da settembre, il Comune vorrebbe invece attivare il sistema del taxi sharing, sull’esempio di altre città europee, dove le corse condivise sono utilizzate soprattutto dai giovani in orario notturno. Le modalità con cui realizzare il servizio a Milano, tuttavia, restano ancora da definire. (Rem)