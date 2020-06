Commercio: presidente Municipio I, su Osp mozione torna in Giunta senza passare dal via

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Qualche giorno fa l'assessore alle Attività produttive Carlo Cafarotti, nel corso di una riunione della commissione Commercio, "aveva invitato l'Assemblea capitolina a integrare la deliberazione di giunta sulle modifiche al Regolamento Osp – da lui stesso prodotta – prevedendo alcune variazioni quali l'estensione dell'esenzione del pagamento della Cosap fino al 31.12.2020 e la possibilita' di occupazione del suolo pubblico fino a 25 metri dal fronte dell'esercizio". Lo dichiara, in una nota, Sabrina Alfonsi, presidente del Municipio Roma I Centro, al termine della seduta odierna dell'Assemblea capitolina. "Oggi l'Assemblea capitolina licenzia una mozione che rinvia la palla alla Giunta capitolina - spiega Alfonsi - impegnando la sindaca Virginia Raggi e i suoi assessori ad applicare tali modifiche già in fase transitoria, nel quadro della delibera della Giunta capitolina 87 del 21 maggio 2020 e nell'attesa dell'adozione in definitiva del provvedimento da parte dell'aula Giulio Cesare. Ci spieghino, se ci riescono, qual'è il problema: forse è venuto il momento di assumersi ognuno le proprie responsabilità. Intanto gli esercenti e gli uffici aspettano regole certe, il commercio è fermo, la confusione e i rischi di comportamenti illegali aumentano". (Com)