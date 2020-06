Regionali: in Campania M5s si presenterà da solo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Movimento cinque stelle, in un post pubblicato sul blog delle Stelle, in merito alle prossime elezioni regionali in Campania afferma: "Ci abbiamo provato ad indicare la strada per un cambiamento condiviso, partecipato. Ci abbiamo provato, proponendo un nome per un percorso unitario, nel quale potessero convergere tutte le forze politiche - civiche e non solo - che hanno a cuore il futuro di quella comunità straordinaria che sono i cittadini campani. Ci abbiamo provato, individuando valori ed obiettivi irrinunciabili come legalità, tutela dell’ambiente e del territorio, efficienza dei servizi sanitari, modernizzazione delle strutture. Purtroppo - continua il M5s - nonostante i nostri sforzi per promuovere un cambiamento partecipato, ha prevalso la logica del consenso. Ecco allora che in tanti fanno a gara per salire sul carro dell’imbonitore, del piazzista che promette di mantenere tutto com’è, di chi non ha altro obiettivo che la continuità e la conservazione. Un carro sul quale oggi salgono anche quelle forze che si definiscono 'progressiste', ma che al vero progresso, al vero sviluppo, alla vera crescita collettiva, preferiscono la conservazione". (segue) (Rin)