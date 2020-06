Regionali: in Campania M5s si presenterà da solo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il post, poi, prosegue: "Siamo convinti che questa terra e chi la abita meriti di più. Merita più di quella confezione di naftalina nella quale da anni è confinata. Per questo, ancora una volta, daremo battaglia da soli. E lo faremo per vincere, per far vincere tutta la comunità campana. Lo faremo con la forza delle nostre idee e la genuinità della nostra passione civile. Lo faremo con quella volontà di cambiare che da sempre ci contraddistingue, quella volontà che ci ha portato a governare questo Paese. Lo faremo - rileva ancora il Movimento cinque stelle - con l’entusiasmo di chi lavora per un vero cambiamento, di chi desidera davvero migliorare le cose". (segue) (Rin)