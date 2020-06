Regionali: in Campania M5s si presenterà da solo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il post poi sottolinea: "Ovviamente le nostre porte rimangono aperte. Chi non vuole sottomettersi all’ennesima presa in giro, chi vuole cogliere l’occasione di spezzare le catene che opprimono questa terra e liberarla per darle un futuro migliore, è libero di partecipare. La prossima settimana procederemo alle votazioni per la scelta del nostro candidato presidente, individuandolo tra coloro che hanno espresso la propria disponibilità, ed inizieremo la nostra corsa. Sarà una corsa in salita, lo sappiamo - spiega il Movimento - gli ostacoli sono tanti. C’è un’emergenza sanitaria e socioeconomica senza precedenti nella storia recente, che merita tutta la nostra attenzione e il nostro impegno, affinché l’Italia possa uscire al più presto dalla crisi. E c’è il poco tempo che ci separa dalle elezioni. Ma daremo il massimo, non ci fermeremo. E non si può fermare chi non si arrende mai. Andiamo avanti, con coraggio - conclude il post sul blog delle Stelle -, per tutti i cittadini campani". (Rin)