Fase 2: Bussolati (Pd) su Cig, Inps sta recuperando ritardi di Regione Lombardia

- In una nota il consigliere regionale Pd in Lombardia Pietro Bussolati replica alla collega leghista Silvia Scurati: "Sulla cassa in deroga la Lega spara numeri di convenienza per coprire il ritardo, incomprensibile e ingiustificabile, che la Regione Lombardia ha accumulato nell'inviare le domande all'Inps, e che al momento sono state pagate per il 91 per cento. Non basta, bisogna correre, anche per recuperare i ritardi della Regione a guida Lega che, ricordiamolo, è partita venti giorni dopo altre e ha reso la vita difficile alle imprese e ai lavoratori con aggravi burocratici sconosciuti altrove". "Detto questo, la Lega continua a scaricare le proprie responsabilità su altri, anziché ammettere i problemi", conclude Bussolati. (com)