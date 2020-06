Turismo: Di Maio, 15 giugno sia il D Day per la ripartenza europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prossimo 15 giugno sia il D Day per quanto riguarda il turismo europeo. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, in un’intervista al “Tg3”. “Ci aspettiamo reciprocità e quindi stesse misure da parte di altri paesi dal 15 giugno, che sarà il D Day del turismo europeo”, ha affermato Di Maio dicendo di aspettarsi anche una “lealtà a uno spirito europeo”, dal momento che in Ue “non si possono chiudere i confini”. Anche dei flussi turistici e di Libia, ha ricordato Di Maio, il capo della diplomazia italiana parlerà domani a Berlino con l’omologo tedesco, Heiko Maas.(Res)