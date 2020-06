Imprese: Di Maio, lunedì patto per l'export da un miliardo di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prossimo lunedì 8 giugno con tutte le rappresentanze delle aziende italiane il governo firmerà un “patto per l'export che significa cominciare un percorso di un'Italia ambiziosa”. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, in un’intervista al “Tg3”. "Abbiamo stanziato più di un miliardo di euro nel nuovo piano export e lunedì con tutte le rappresentanze delle aziende italiane firmeremo questo patto per l'export che significa cominciare un percorso di un'Italia ambiziosa che è pronta ad affrontare il post-coronavirus con un prodotto che non ha eguali nel mondo, il Made in Italy", ha spiegato Di Maio.(Res)