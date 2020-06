Ue: De Micheli, garantire regole omogenee per mobilità, accordi bilaterali sono contro spirito europeo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- De Micheli ha poi osservatto: "Abbiamo accolto con favore la proposta della Commissione sullo strumento Next Generation Eu. E’ importante che l’imminente negoziato tra Stati membri confermi il livello di ambizione proposto dalla Commissione, in tempi rapidi. E che il tema dei trasporti trovi il più possibile spazio nell’agenda europea". La ministra ha richiamato nuovamente l’attenzione sulle problematiche che il comparto e i lavoratori marittimi stanno affrontando in porti extra-Ue, rinnovando l’invito ad un’azione coordinata dell’Ue in merito, nei confronti dei Paesi terzi come pure nelle organizzazioni internazionali di riferimento. (Com)