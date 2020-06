Libia: forze Haftar annunciano ritiro da Tripoli a patto che Gna rispetti cessate il fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comando generale dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) ha annunciato che sta trasferendo le sue unità fuori dall'area della capitale Tripoli, a condizione che le forze affiliate al Governo di accordo nazionale (Gna) aderiscano al cessate il fuoco, nell’ottica della ripresa dei colloqui del comitato militare 5+5 tra le forze del generale Khalifa Haftar e l’esecutivo di Tripoli del premier Fayez al Sarraj. E’ quanto si legge in un comunicato stampa diffuso dall’Lna. L’esercito di Haftar precisa, tuttavia, che “in caso di mancato rispetto” del cessate il fuoco, “il comando generale riprenderà le operazioni e sospenderà la sua partecipazione al comitato per il cessate il fuoco 5+5”. “La battaglia non è finita e continuerà fino alla vittoria per il bene degli interessi nazionali”, si legge. L’annuncio si basa “sull'approvazione da parte del comando generale” dell’Lna “di riprendere la loro partecipazione al comitato per il cessate il fuoco 5+5, supervisionato dalla missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia”, nell’ottica del “successo delle sue potenziali azioni” e del “sostegno a una soluzione politica, come iniziativa politica e in risposta alle richieste di molti paesi e organizzazioni interessati alla questione libica”. L'annuncio giunge mentre Haftar si trova in visita al Cairo e avviene dopo la conquista da parte delle forze del Gna dell'aeroporto internazionale di Tripoli e dell'accerchiamento della città di Tarhuna, ultima roccaforte di Haftar in Tripolitania. (Bel)