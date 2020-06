© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il 'Piano per il sud'" presentato a febbraio "è oggi ancora più attuale. Adesso abbiamo l'occasione di attuarlo con ancora maggiore determinazione". Lo ha affermato il ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano, intervenendo a "Zapping" su Rai Radio1. "Dobbiamo guardare con ancora più attenzione al sud perché questo è importante per tutto il paese", ha aggiunto.(Rin)