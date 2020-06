© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dobbiamo attrarre e far rientrare alcune imprese. Dobbiamo lavorare ancora di più per rendere conveniente un investimento in Italia e ancora di più al sud". Così il ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano, intervenendo a "Zapping" su Rai Radio1. Ma il sud "ha bisogno di altro, come gli investimenti pubblici e privati su cui stiamo lavorando", ha aggiunto. (Rin)