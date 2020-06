Germania-Ue: Merkel ribadisce sostegno a fondo ripresa, assumere debiti per il futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Assumere debiti “per il futuro, per qualcosa di meglio”, al fine di far fronte alla sfida del coronavirus, una crisi “che non è normale, nessuno ha voluto e ci è piovuta addosso”. È quanto affermato dal cancelliere tedesco Angela Merkel che, nel corso di un'intervista rilasciata questa sera all'emittente televisiva “Zdf”, in questo modo ha ribadito il proprio sostegno al fondo europeo da 750 miliardi di euro per la ricostruzione dell'Ue dopo la crisi del coronavirus. In particolare, Merkel ha risposto a chi le chiedeva se il sostegno al piano per la ripresa presentato dalla Commissione europea fosse una svolta radicale rispetto dalla sua opposizione alla comunitarizzazione del debito. L'iniziativa dell'Ue prevede, infatti, che la Commissione emetta titoli per finanziare il sostegno agli Stati membri e ai settori dell'economia più gravemente colpiti dalla crisi. “Situazioni eccezionali richiedono misure eccezionali”, ha evidenziato Merkel, secondo cui il fondo per la ricostruzione “non dipende dagli Stati membri, ma dall'Ue”. (segue) (Geb)