Germania-Ue: Merkel ribadisce sostegno a fondo ripresa, assumere debiti per il futuro (2)

- In tal modo, il cancelliere tedesco ha replicato alle preoccupazioni di quanti temono che i paesi dell'Ue con debito pubblico più elevato utilizzino il piano della Commissione europea contro la crisi per aumentare la spesa pubblica e il disavanzo, nonché per giungere alla comunitarizzazione del debito. Merkel ha quindi affermato: “Non consentiamo semplicemente alla Commissione europea di emettere debito, ma sono i parlamenti di ogni singolo Stato membro a dover autorizzare la Commissione europea a potersi indebitare fino a un tetto massimo e con un preciso piano sulle modalità e le tempistiche di rimborso”. Per il cancelliere tedesco, “ciò è possibile nel quadro dei trattati dell'Ue”, senza dimenticare che “situazioni eccezionali richiedono una gestione eccezionale”. Il fondo per la ricostruzione dell'Ue è, dunque, “denaro ben investito” con “l'auspicio per il futuro che venga rimborsato”, ha concluso Merkel. (Geb)