Libia: Russia spera di risolvere caso banconote libiche sequestrate a Malta (4)

- La Banca centrale libica è divisa in quella riconosciuta con sede a Tripoli e nella sua diramazione nella Cirenaica frutto di una scissione del Consiglio di amministrazione che ha visto una parte dei membri del direttivo pre-crisi appoggiare il governo ad interim non riconosciuto e la Camera dei rappresentanti di Tobruk che sostiene l’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) guidato dal generale Khalifa Haftar. L’entità non riconosciuta della Cirenaica ha un debito verso la Banca di Tripoli per circa 40 miliardi di dinari (oltre 25 miliardi di euro) che non sta ripagando. Per sopperire ai problemi di liquidità degli istituti di credito nella regione orientale, l'istituzione della Cireanaica avrebbe fatto ricorso più volte in questi anni alla stampa di moneta in Russia. Ad oggi, la Banca centrale dell’est avrebbe stampato fino a 14,5 miliardi di dinari (circa 10 miliardi di dollari) per coprire la carenza di banconote al fine di pagare i salari e gli interessi sul debito che sta accumulando. Fino ad ora, l’esecutivo non riconosciuto della Cirenaica ha “fuso” le entrate derivanti dall’accordo di bilancio annuale con Tripoli con l'emissione di oltre 32 miliardi di dinari (circa 23 miliardi di dollari) di debito sotto forma di obbligazioni per pagare gli stipendi e finanziare le sue spese. (Rum)