Trasporti: De Lorenzis (M5s), incentivare combustibili fossili è scelta antistorica

- L’adozione della mobilità sostenibile è nostra stella inderogabile. Così in un tweet il presidente della commissione Trasporti e Telecomunicazioni alla Camera dei deputati, Diego De Lorenzis. “Incentivare combustibili fossili è una scelta illogica e antistorica: promuovere autoveicoli elettrici o a emissioni quasi zero è l'unica scelta possibile”, ha scritto, sottolineando che “cambiare paradigma è indispensabile: indietro non si torna". (Rin)