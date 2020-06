Tlc: ministro francese Le Maire, aziende europee si uniscano al cloud Gaia-X

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire, ha invitato le aziende europee a unirsi al progetto Gaia-X, il cloud lanciato da Parigi e Berlino. L'obiettivo è quello di per garantire una maggiore autonomia delle imprese europee nei confronti dei gruppi statunitensi della Silicon Valley. L'iniziativa permetterà "all'economia e all'industria europea di beneficiare a pieno della digitalizzazione e di essere competitiva sui mercati internazionali", ha detto Le Maire durante una videoconferenza stampa congiunta tenuta con l'omologo tedesco, Peter Altmaier. "È il punto di partenza per la costruzione di un ecosistema europeo di dati", ha detto Altmaier. Gaia-X dovrebbe diventare operativo entro il prossimo anno. Per il momento sono 22 le aziende che aderiscono all'iniziativa: 11 francesi (tra cui Edf, Dassault Systemes e Atos) e 11 tedesche (Siemens, Sap Deutsche Telekom) (Frp)