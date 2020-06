Scuola: Decaro, su riapertura molte criticità ma sindaci non si tireranno indietro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riapertura delle scuole a settembre comporterà molte criticità, ma è indispensabile e noi non ci tiriamo indietro. Lo ha dichiarato Antonio Decaro, presidente dell'Anci e sindaco di Bari, al presidente del Consiglio Giuseppe Conte e ai ministri Lucia Azzolina e Paola De Micheli durante il tavolo tra governo, enti locali e parti sociali sulla ripresa della scuola. "Abbiamo fatto presente al governo una serie di necessità urgenti: sblocco dell'assunzione di personale, certezze sulle risorse per interventi rapidi di edilizia scolastica, riorganizzazione dei servizi di mensa e trasporto, e un vero piano dei tempi che consenta di evitare gli spostamenti si concentrino nelle ore di punta", ha detto Decaro, sottolineando che le scuole dell'infanzia comunali vengono fuori da una situazione di carenza di organico, per effetto della riduzione del turn over già precedente all'emergenza. Solo attraverso norme e risorse mirate, ha aggiunto, si potrà continuare a “garantire il servizio che richiede più personale e spazi diversi per mantenere il distanziamento sociale". Tra le misure più urgenti, stando al sindaco di Bari, figurano le deroghe ai limiti di assunzione a tempo determinato; la proroga delle graduatorie in scadenza a settembre; la possibilità di affidare incarichi temporanei annuali agli educatori per i servizi educativi per l'infanzia e relative risorse per sopperire alla carenza di organico che sarà acuita dalle norme per contenere i rischi di contagio. A questi si aggiungono la riorganizzazione dei servizi di refezione e sul trasporto scolastico e una maggiore chiarezza sulla disponibilità finanziaria per gli interventi leggeri nelle scuole indispensabili ad assicurare il distanziamento. “Rispetto agli interventi di edilizia scolastica, le risorse attualmente disponibili per gli enti locali ammontano a 360 milioni: non sono sufficienti”, ha concluso Decaro. (Rin)