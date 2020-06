Spazio: Consiglio Ue adotta conclusioni su importanza settore per sfide dell'ambiente, sanità e immigrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi il Consiglio dell'Unione europea ha adottato una serie di conclusioni che riconoscono l'importante contributo delle attività spaziali allo sviluppo delle competenze, delle tecnologie e dei servizi necessari per costruire una società che sappia affrontare le sfide globali come cambiamenti climatici, degrado degli ecosistemi, crisi sanitarie, sicurezza alimentare e immigrazione. Il Consiglio sottolinea che la scienza della terra e i dati, i servizi e le tecnologie spaziali europei possono contribuire al Green deal europeo, consentendo all'Europa di diventare un leader globale nella transizione verso un mondo sostenibile, risolvere le sfide della società e preservare il funzionamento degli ecosistemi naturali, per beneficio delle generazioni future. Il Consiglio invita la Commissione a sviluppare un'analisi approfondita del panorama attuale del Nuovo Spazio europeo e delle prospettive future e del suo contributo all'economia dell'Ue e sottolinea l'importanza di sostenere gli Stati membri con capacità spaziali emergenti, nonché l'industria e il mondo accademico, nel loro coinvolgimento attivo per liberare tutto il potenziale dell'economia spaziale dell'Ue e rafforzare la sua resilienza economica. In termini di sviluppo delle competenze, il Consiglio sottolinea l'importanza per gli Stati membri, in cooperazione con il settore privato, le università e le organizzazioni di ricerca, nonché le organizzazioni intergovernative, di aumentare gli sforzi per sviluppare le competenze e stimolare l'innovazione e l'imprenditorialità al fine di promuovere un ambiente di lavoro nel settore spaziale. Infine, gli Stati membri e la Commissione sono invitati a facilitare un approccio più integrato allo sviluppo delle competenze nelle catene del valore del settore spaziale, ad esempio promuovendo la formazione professionale, l'apprendimento online e continuo e promuovendo lauree congiunte e offerte di formazione nell'istruzione superiore. (Beb)