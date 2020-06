Imprese: Eni, Cda approva nuova struttura organizzativa della società (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stando alla nota, la nuova Eni sarà dotata di due direzioni generali, Natural Resources ed Energy Evolution, guidate rispettivamente da Alessandro Puliti e Massimo Mondazzi (proposti al Cda da Descalzi d’intesa con la presidente). La prima valorizzerà il portafoglio upstream petrolio e gas con l’obiettivo di ridurre la sua impronta carbonica attraverso una forte azione di efficienza energetica e all’espansione della componente gas, di cui curerà anche la commercializzazione all’ingrosso. Inoltre, prosegue la nota, focalizzerà la sua azione sullo sviluppo di progetti di cattura e compensazione delle emissioni di Co2, mentre il continuo sviluppo tecnologico e la ricerca dell’efficienza consentiranno di massimizzare la generazione di cassa della direzione anche in presenza di scenari in contrazione. In essa, prosegue il comunicato, confluiranno “le attività di esplorazione, sviluppo e produzione di petrolio e gas; quelle relative alla commercializzazione del gas all’ingrosso via gasdotto e Gnl; i progetti di conservazione delle foreste, di stoccaggio della Co2; e la sostenibilità che manterrà la sua trasversalità su tutte le attività aziendali”. La società Enirewind, rimanendo tale, sarà consolidata nella direzione generale. La direzione Energy Evolution curerà invece l’evoluzione dei business di generazione, trasformazione e vendita di prodotti da fossili a bio, blue e green. In particolare, prosegue la nota, si occuperà della “crescita della generazione elettrica rinnovabile e del bio-metano, coordinerà l’evoluzione bio e circolare del sistema di raffinazione e della chimica e svilupperà ulteriormente il portafoglio retail di Eni fornendo prodotti sempre più decarbonizzati per la mobilità, il consumo domestico e delle piccole imprese”. In essa confluiranno i business della generazione di energia elettrica da gas e da fonti rinnovabili; della raffinazione; della chimica; del retail gas and power e del marketing per la mobilità. Le società Versalis ed Eni gas e luce, rimanendo tali, saranno consolidate nella direzione generale. (segue) (Com)