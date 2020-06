Imprese: Eni, Cda approva nuova struttura organizzativa della società (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le due direzioni manterranno uno stretto rapporto nella gestione della filiera degli idrocarburi con l’obiettivo di ottimizzare le fasi della transizione energetica e di sviluppare congiuntamente processi di decarbonizzazione per generare prodotti green, blu e bio. Ne saranno esempi i progetti gas to power e gas to hydrogen, decarbonizzati grazie alla cattura delle emissioni carboniche, che consentiranno di valorizzare le risorse gas e di fornire ai clienti Eni energia pienamente sostenibile. Infine, per quanto concerne le strutture centrali, nella nota si evidenzia la costituzione della nuova unità per la tecnologia, la ricerca e sviluppo e il digitale, che per Eni svolgono un ruolo di “leva imprescindibile per creare valore e crescere, grazie allo sviluppo di nuove tecnologie e alla loro rapida implementazione in campo su scala industriale”. I progetti di ricerca coinvolgono ogni aspetto della filiera produttiva della società, con l’obiettivo di ridurre i rischi e aumentare l’efficienza, consolidare la leadership tecnologica e in generale ottenere maggiore qualità, efficienza e sostenibilità nei prodotti, negli impianti e nei processi. Alla nuova unità faranno capo le attività Ict e Digital, leva fondamentale per sostenere la trasformazione del modello di business del Gruppo, e la gestione delle conoscenze tecnico-scientifiche la cui applicazione sarà demandata per competenza alle due direzioni. Il nuovo modello organizzativo, si conclude la nota, sarà operativo nelle prossime settimane, e Massimo Mondazzi manterrà il ruolo di Cfo fino al primo agosto 2020. Durante la riunione il Cda ha anche nominato i seguenti componenti dell’organismo di vigilanza: Attilio Befera, componente esterno con funzione di presidente; Antonella Alfonsi e Ugo Lecis come componenti esterni; Rosalba Casiraghi, presidente del collegio sindacale; e Marco Petracchini come componente interno. (Com)