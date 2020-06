Coronavirus: aumentano i tamponi effettuati ma scendono i casi, da ieri 177 nuovi positivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuovo calo del numero nuovi positivi al Covid-19 su base quotidiana, anche a fronte di un aumento dei tamponi, 12 mila in più rispetto al dato di ieri. Ancora stabile sotto quota 100 il numero di decessi da ieri. Nove le Regioni a zero casi e 7 con meno di 5. Superati invece i 4 milioni di tamponi effettuati da inizio emergenza. E quanto emerge dal consueto bollettino della Protezione civile sulla diffusione del Covid-19.Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 177 nuovi casi, 144 in meno rispetto alla rilevazione precedente ma con un numero maggiore di tamponi. Il totale delle persone positive al Covid-19 nel nostro paese da inizio emergenza arriva a 234.013 mentre prosegue deciso il calo delle persone attualmente positive che è di 38.429, con una decrescita di ben 868 assistiti rispetto a ieri. 88 invece le persone decedute nelle ultime 24 ore, ieri erano state 71, che portano il totale a 33.689. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 161.895 con un incremento di 957 persone rispetto a ieri. Tra gli attualmente positivi 338 sono in cura presso le terapie intensive 15 pazienti in meno rispetto a ieri; mentre 5.503 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 239 pazienti.Quanto al numero di tamponi totali effettuati arriva a 3.999.591, 49.953 nelle ultime 24 ore, circa 12 mila in più rispetto al dato di ieri. Sono invece 2.524.788 le persone sottoposte a test. Nel dettaglio dei dati regionali, oggi si registrano 0 nuovi casi in 9 Regioni: Valle d'Aosta, provincia di Trento, Sardegna, Sicilia, Umbria, Calabria, Basilicata, Molise, e provincia di Bolzano. Meno di 5 casi invece in Veneto (4); Toscana (1); Friuli Venezia Giulia (3); Puglia (4); Campania (1) ; Abruzzo (3) e Marche (3). (Rin)