Brasile: coronavirus, un militare nominato direttore esecutivo del ministero della Salute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha nominato oggi il colonnello Antonio Elcio Franco Filho come segretario esecutivo del ministero della Salute. Il militare prende il posto di Eduardo Pazuello, che ieri è stato indicato a sua volta come ministro della Salute dal capo dello stato. Dal mese scorso, Franco Filho era assistente del segretario esecutivo del ministero. L'ordinanza con la nomina è stata pubblicata in un'edizione straordinaria della Gazzetta ufficiale federale di oggi. Bolsonaro ha nominato ieri il generale Eduardo Pazuello come ministro della Salute ad interim a 18 giorni di distanza dalle dimissioni del ministro Nelson Teich, periodo in cui il ministero, in sede vacante, è stato guidato dallo stesso Pazuello che era stato nominato da Teich direttore esecutivo del ministero. (segue) (Brb)