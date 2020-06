Brasile: basta "promozione personale", via il nome di Lula dal campo petrolifero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica del Brasile Petrobras dovrà togliere il nome di "Lula" dal più importante campo petrolifero di pre-sal. Lo ha stabilito mercoledì una corte federale con una decisione presto rilanciata sulla rete dal sottosegretario alle Privatizzazioni del ministero dell'Economia, Salim Mattar. Il tribunale, ha scritto Mattar in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter, ha considerato con una "decisione corretta" che il nome fosse una "promozione personale per l'ex presidente ed ex carcerato" Luiz Inacio Lula da Silva. Il campo offshore - situato a 250 chilometri dalla costa di Rio de Janeiro -, dovrà tornare a chiamarsi "Tupi", in omaggio all'omonima popolazione indigena. Nel 2010, poco prima di lasciare la guida del paese, Lula assistette all'estrazione delle prime gocce di petrolio di quello che sarebbe diventato un asset energetico cruciale per il Brasile. Le foto di Lula con la tuta da lavoro e le mani sporche di greggio fecero il giro del mondo e Petrobras - seguendo la consuetudine di dare nomi di animali ai propri campi - decise di ribatezzare la zona proprio col nomignolo dell'ex capo di stato, che in portoghese significa "calamaro". Nello scorso mese di aprile, il campo Lula ha prodotto 1,033 milioni di barili di petrolio al giorno e 45,7 milioni di metri cubici di gas naturale. (Brb)