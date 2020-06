Finlandia: sondaggio, in crescita il Partito socialdemocratico dopo gestione coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito socialdemocratico finlandese (Sdp) ha guadagnato ulteriori consensi nei sondaggi, arrivando a maggio al 23,2 per cento. Questo quanto emerge dalla rilevazione demoscopica mensile commissionato dall’emittente televisiva nazionale “Yle”. I socialdemocratici della premier Sanna Marin sarebbero stati premiati per la gestione della crisi del coronavirus, mentre le forze di opposizione principali, i Veri finlandesi e il Partito di coalizione nazionale (Ncp), avrebbero perso sostenitori in questi mesi, secondo il sondaggio commissionato da “Yle”. Il sostegno per l’Sdp è salito in particolare presso i lavoratori dai 35 ai 49 anni e presso gli impiegati del terziario, al contrario dei Veri finlandesi, che riscuotono maggiori consensi fra gli operai. La formazione nazionalista sarebbe al 18 per cento nel sondaggio, mentre l’Ncp al 10,8. (Sts)