Fase 2: Consiglio comunale Milano approva mozione per bici sui mezzi pubblici

- Il Consiglio comunale di Milano ha approvato con 28 voti favorevoli e 8 astenuti una mozione della conigliera del Movimento 5 Stelle Patrizia Bedori, che chiede al sindaco e alla giunta "per incentivare la mobilità sostenibile e integrata e per facilitare chi utilizza la bicicletta a spostarsi in città, di valutare un periodo di sperimentazione tendente alla possibilità di poter trasportare tutte le tipologie di bici, in qualsiasi momento, sia sulle linee di superficie che sulle metropolitane". La mozione chiede anche di "elaborare modalità atte a incentivare concretamente, inizialmente tra i dipendenti comunali, il 'bike to work', nonché ad estendere tali soluzioni a tutte le aziende partecipate, ove possibile disponendolo in via diretta, ove non possibile per l'assetto societario, trovando accordi in tal senso, previa la non incidenza sugli equilibri di bilancio", su esempio di quanto fatto in altri paesi, come Belgio e Francia, dove è previsto un rimborso chilometrico per chi va in bici al lavoro.(Rem)