Usa: indagini su Russiagate, i repubblicani rinviano il voto su oltre 50 mandati di comparizione

- Il presidente della commissione Giustizia del Senato degli Stati Uniti, Lindsey Graham, ha rinviato il voto per l’autorizzazione di oltre 50 mandati di comparizione nel quadro delle indagini condotte dai senatori repubblicani sull’origine dell’inchiesta Russiagate. Lo riporta il quotidiano “The Hill”. Graham, tra i più stretti alleati del presidente Donald Trump, ha spiegato di voler dare ai senatori tempo sufficiente per discutere la questione. “Faremo tutto ciò che serve alla commissione, ne discuteremo e andremo al voto. Non lo faremo oggi. Credo che la cosa migliore per noi sia portare a termine il dibattito la prossima settimana”, ha dichiarato il senatore della Carolina del Sud. Ieri davanti alla commissione si è presentato Rod Rosenstein, ex vice procuratore generale, il quale ha ammesso che stati commessi “significativi errori” durante l'inchiesta Russiagate sulla presunta collusione tra l'entourage dell'attuale presidente Donald Trump e la Russia nella campagna elettorale del 2016, ma ha sottolineato che vi erano "ragionevoli sospetti" per indagare. Nell'occasione Graham ha interrogato con insistenza a Rosenstein sulla legittimità della nomina del procuratore speciale Robert Mueller a capo dell'inchiesta, che non ha rilevato alcun collegamento tra la squadra di Trump e le ingerenze russe sulla campagna elettorale. "Non credo che l'indagine sia stata corrotta, ma certo comprendo la frustrazione del presidente alla luce del risultato, ovvero che non vi è alcuna prova di cospirazione tra i consiglieri della campagna elettorale di Trump e i russi. Indaghiamo su persone che non sono necessariamente colpevoli. E non ho mai presunto che questa gente fosse colpevole di nulla", ha affermato Rosenstein. Quella dell'ex vice procuratore generale è la prima di una serie di audizioni programmate da Graham sull'origine dell'inchiesta "Russiagate", che secondo l'entourage di Trump sarebbe stata promossa oltre il lecito consentito dalla precedente amministrazione di Barack Obama. (Nys)