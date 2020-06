Giustizia: Verini (Pd), al più presto e in sicurezza piena ripresa attività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Walter Verini, responsabile Giustizia nella segreteria del Partito democratico, "la ripresa di quasi tutte le attività del Paese, nel rispetto delle regole e delle prescrizioni per la sicurezza e la salute di lavoratori e cittadini, è un fatto positivo. Un fatto che può e deve riguardare, naturalmente - continua il parlamentare in una nota -, anche l'attività degli uffici giudiziari, particolarmente colpiti dalle conseguenze della pandemia e dalle necessarie restrizioni. Per questo è importante che si tenga al più presto al ministero della Giustizia una riunione congiunta con tutti i protagonisti che garantiscono il funzionamento dell'attività giudiziaria, per definire insieme - nella sicurezza e nel rigoroso rispetto delle prescrizioni - la piena ripresa delle attività processuali". L'esponente del Pd prosegue: "Non spetta a un Partito indicare modalità e soluzioni logistiche e tecniche, ma siamo certi che dal confronto diretto tra tutti i protagonisti potranno venire proposte e soluzioni concrete e condivise. Si possono e si debbono trovare punti di caduta e tra gli altri sarebbe importante - per recuperare l'accumulo di procedimenti non svolti in questo periodo - decidere anche di limitare quest'anno il più possibile il periodo feriale". (Com)