Fase 2: Gualtieri, parole Bonomi ingenerose ma ora atteggiamento positivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le parole del presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, sono state "ingenerose, perché non hanno tenuto conto fino in fondo all'impegno messo dal governo anche nel dialogo. Lo spirito però è positivo, sono sicuro che ora ci sia un atteggiamento più positivo. E' stato un episodio e guardiamo avanti". Lo ha chiarito il ministero dell'Economia, Roberto Gualtieri, intervenendo all'EY digital talk dal titolo "Italia riparte" in diretta su Corriere.it. "Giustamente il mondo delle imprese è preoccupato ed esigente nei confronti dell'azione del governo, e lo rispettiamo", ha aggiunto sottolineando "che io non faccio mai polemiche". (Rin)