© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, dichiara: "Al fianco dei docenti precari scesi oggi in piazza a Roma per chiedere, ancora una volta, stabilizzazione e non ulteriore precarietà. Il governo - continua la parlamentare su Twitter - non finga di non sentire il grido dei tanti lavoratori precari della scuola". (Rin)