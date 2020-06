Lazio: Battisti (Pd), con legge contro revenge porn Regione all'avanguardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una giornata storica, la Regione Lazio si dimostra ancora una volta all’avanguardia nelle battaglie di civiltà. Con questa legge andiamo a colmare il vulnus della normativa nazionale che ha istituito il reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, grazie anche ad una battaglia portata avanti in Parlamento dalle onorevoli del Partito democratico e di diversi schieramenti politici. Purtroppo, però, il ‘Codice Rosso’ non ha contestualmente previsto interventi concreti di prevenzione, sensibilizzazione e aiuto rivolti alle vittime". È quanto scrive in una nota la consigliera regionale del Partito democratico, Sara Battisti, prima firmataria della legge per la prevenzione, il contrasto e il sostegno alle vittime di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti approvata dall’Assemblea. "La legge approvata quest’oggi, con il sostegno trasversale di tutte le forze politiche – spiega Battisti – ci permette di offrire degli strumenti operativi alle vittime, grazie anche a un impegno economico importante da parte della Regione di 550mila euro per il triennio 2020-2022. Questa legge, infatti, promuove interventi di prevenzione del reato, di sostegno economico per tutela legale e psicologica, nonché interventi volti alla diffusione della cultura della dignità della persona e dei sentimenti relativi alla sfera dell’affettività e della sessualità. Si prevedono inoltre – continua – programmi di reinserimento finalizzati a contrastare l’isolamento sociale in cui versano spesso le vittime, nonché il monitoraggio dei dati forniti dalle associazioni, al fine di individuare anche i numerosi casi sommersi. Un grande risultato – conclude Sara Battisti - per il quale voglio ringraziare i colleghi e le colleghe della maggioranza, il Consiglio regionale tutto, la Giunta, in particolare l’assessore Sartore e il presidente Zingaretti".(Com)