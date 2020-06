Auto: Germania, immatricolazioni in calo a maggio a 168 mila, -50 per cento su base annua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi del coronavirus continua a pesare sul settore automobilistico tedesco, già in difficoltà, riducendo la domanda di auto. A maggio scorso, le immatricolazioni di nuove autovetture in Germania sono state 168 mila, in calo del 50 per cento su base annua. È quanto reso noto oggi dall'Ufficio federale dei trasporti automobilistici (Kba). Come nota il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, il dato segna tuttavia un miglioramento rispetto ad aprile scorso, quando il Kba aveva annunciato una contrazione delle immatricolazioni a 120.840, pari al 60 per cento in meno su base annua ossia il minimo dal 1991. Per il presidente dell'Associazione dei produttori automobilistici internazionali (Vdik), Reinhard Zirpel, “ora si osserva che la riapertura dei concessionari di automobili alla fine di aprile”, dopo la chiusura disposta nel quadro delle misure adottate in Germania per contenere la diffusione del coronavirus, “non ha praticamente avuto alcun effetto positivo sulla domanda” di auto. (Geb)