Decreto Scuola: Belotti (Lega), nessuna fiducia a governo, umiliati studenti e famiglie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato Daniele Belotti, capogruppo della Lega in commissione Cultura, Scienze e Istruzione della Camera, intervenendo in Aula sulla fiducia al decreto Scuola, ha parlato di "nessuna fiducia a un governo che umilia la scuola. Otto milioni di studenti e le loro famiglie non sanno ancora come e quando riprenderanno le lezioni in classe. Nel resto d'Europa - dove la pandemia è stata altrettanto feroce - le scuole, Spagna a parte, hanno già riaperto". Secondo il parlamentare, "a fare la differenza sono state l'efficienza e la capacità di programmazione degli altri Paesi. L'Italia, invece, brancola ancora nel buio. Governo Conte bocciato di nuovo".(Rin)