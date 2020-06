© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo è il momento della costruzione, non della rissa. Chiediamo a tutti di essere seri e responsabili e di lavorare per il bene del Paese". Lo ha affermato il ministero dell'Economia, Roberto Gualtieri, intervenendo all'EY digital talk dal titolo "Italia riparte" in diretta su Corriere.it. (Rin)