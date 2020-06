Trasporti: Comune Frosinone, il 14 giugno l'alta velocità sbarca nel capoluogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Presto l'Alta velocità arriva a Frosinone, e lo farà attraverso il viaggio inaugurale del Frecciarossa 9539 Milano-Napoli, che farà tappa alla stazione del capoluogo. "Intanto - si legge in una nota del Comune di Frosinone -, continua a suscitare grande interesse il consorzio Frosinone Alta velocità, che si prefigge di mettere insieme imprese, categorie datoriali e dei lavoratori, associazioni, enti accademici e di alta formazione, universitaria ed artistica, ordini professionali, operatori del sistema bancario e immobiliare ed altri stakeholder, per attuare quegli investimenti di marketing e creare una piattaforma pubblicitaria ben strutturata direttamente sulla capitale, a seguito della prima fermata in città dei treni superveloci. Tantissimi, infatti, sono gli operatori, pubblici e privati che, in questi giorni, hanno già inviato al Comune le richieste di adesione. Oltre tre milioni di persone residenti a Roma, del resto, potranno trovare da noi, a poco più di mezz'ora di viaggio, prezzi e costi più alla portata delle famiglie, oltre a una qualità della vita sicuramente superiore a quella della metropoli, più a misura e dimensione d'uomo. Si pensi - spiega la nota - all'opportunità di frequentare istituti di alta formazione artistica o musicale, di riconosciuta fama nazionale e internazionale, come il Conservatorio Refice o l'Accademia di Belle Arti, unitamente alla sede distaccata dell'Università del Lazio meridionale, che saranno tra i partner di riferimento all'interno della startup. O agli immobili ancora invenduti presenti nelle città che, a parità di superficie, costano un terzo o la metà rispetto non a quelli della centrale via del Corso di Roma, bensì a quelli del Tiburtino o del Prenestino. Con i treni veloci, si andrà ad intercettare quell'utenza che, in poco più di mezz'ora, avrà la possibilità di vivere nella provincia di Frosinone e lavorare a Roma". Domenica 14 giugno, ore 17.41: "la data e l'orario sono quelli destinati a restare negli annali della storia della città", sottolinea la nota del Comune di Frosinone. (segue) (Com)