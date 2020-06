Cipro-Germania: colloquio tra Anastasiades e Merkel su piano Ue per la ripresa e Turchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cipro è tra le destinazioni considerate “sicure” per i cittadini tedeschi. Lo ha affermato il cancelliere tedesco Angela Merkel, durante una lunga conversazione telefonica con il presidente cipriota, Nicos Anastasiades. Lo riferisce in una dichiarazione scritta il vice portavoce del governo di Nicosia, Panayiotis Sentonas, secondo cui Merkel si sarebbe congratulata con Anastasiades per i risultati positivi raggiunti da Cipro durante la pandemia. Inoltre il capo di Stato cipriota ha anche informato il cancelliere tedesco delle “attività illegali” della Turchia nella Zona economica esclusiva (Zee) di Cipro e nel Mediterraneo orientale. Secondo la dichiarazione scritta, i due leader hanno concordato sul ruolo che l'Ue deve svolgere nel monitorare da vicino le azioni turche. Le due parti hanno inoltre discusso degli sviluppi in corso in relazione alla pandemia di coronavirus e hanno scambiato opinioni sul Quadro finanziario pluriennale dell'Ue, nonché sul Recovery Fund. Anastasiades si è congratulato con Merkel per la sua iniziativa congiunta con il presidente francese Macron del piano per la ripresa, che ha svolto un ruolo costruttivo nel dare forma alla proposta della Commissione europea. (Gra)