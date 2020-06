Casapound: Di Stefano, ricorso su sequestro, è attacco politico di magistrati vicini a Pd

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente di Casapound Simone Di Stefano, durante un punto stampa davanti all'immobile occupato di via Napoleone III in merito alla notizia della firma del Gip di Roma di un'ordinanza di sequestro preventivo del palazzo occupato nell'ambito di un'indagine per occupazione abusiva, ha spiegato: "Non sapevamo nulla di questo sequestro, né ci è stato notificato nulla. Faremo ricorso nelle sedi opportune. A Roma ci sono decine di sgomberi da fare, centinaia di palazzi occupati. Una lista della prefettura che stabilisce la priorità degli sgomberi. Questa operazione è un attacco politico per portare Casapound in cima a quella lista. Noi non sapevano nulla neanche dell'indagine - ha aggiunto -. Ma si tratta evidentemente di un attacco politico del successore di Luca Palamara, Eugenio Albamonte, anche lui di Area, una corrente della magistratura che non si è sforzata neppure di cambiare il carattere grafico sul proprio sito rispetto a quello del Pd".(Rer)