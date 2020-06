Difesa: Germania, Sig Sauer chiuderà impianto di Eckernfoerde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo per la difesa tedesco Sig Sauer intende chiudere il suo impianto di Eckernfoerde, nello Schleswig-Holstein, alla fine del 2020. È quanto reso noto oggi dalla stessa azienda, secondo cui “gli svantaggi della localizzazione non consentono di produrre armi in maniere efficiente in futuro”. Il consiglio di fabbrica e i lavoratori del sito di Eckernfoerde sono già stati informati dalla dirigenza di Sig Sauer della situazione economica dell'impianto. Alla chiusura della fabbrica, saranno circa 125 i dipendenti che perderanno il lavoro. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, a causa del proprio orientamento internazionale, Sig Sauer è “sistematicamente esclusa” dagli ordini di armamenti del governo tedesco. La maggior parte delle commesse proviene, invece, dagli Stati Uniti. A portare alla chiusura del sito di Eckernfoerde ha contributo anche la crisi del coronavirus. (Geb)