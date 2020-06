Casapound: Di Stefano, minacce a Raggi? Non dobbiamo dissociarci, non siamo associati ad autori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente di Casapound, Simone Di Stefano, durante un punto stampa davanti all'immobile occupato di via Napoleone III, interpellato su un post di un utente Twitter che riporta una minaccia a Virginia Raggi ha spiegato: "Dissociarci dalle minacce sui social a Virginia Raggi? E perché? È pieno di matti sui social non ci dobbiamo dissociare, perché non siamo mai stati associati ai matti. Chi va in giro a minacciare le persone è un matto, un sociopatico, lo dico chiaramente. Mettetegli la camicia di forza e portatelo via, ma Casapound cosa c'entra? Per quanto ne so potrebbe essere anche uno dei centri sociali travestito da esponente di Casapound. Alla sindaca - ha aggiunto Di Stefano - auguriamo non venga mai torto neanche un capello. È il sindaco di Roma, fa il suo lavoro, è in campagna elettorale e se la prende con Casapound". (Rer)