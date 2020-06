Fase 2: Gualtieri, fondamentali solidi, spread scende

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Economia, Roberto Gualtieri, intervenendo all'EY digital talk dal titolo "Italia riparte" in diretta su Corriere.it, ha ricordato l'importanza di "non dimenticare che siamo un Paese con un basso livello del debito privato e con fondamentali molto solidi. Grazie alla credibilità dell'intervento europeo lo spread è sceso: oggi il monitor davanti a me mostra il decennale sceso ad 1,55" e questo "è importante".(Rin)