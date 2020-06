Municipio Roma IV: Baglio-Zannola (Pd), sosteniamo mobilitazione cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I consiglieri del Pd capitolino Valeria Baglio e Giovanni Zannola, in una nota dichiarano: "Sosteniamo la mobilitazione dei cittadini del IV municipio e la battaglia del Pd locale contro la brutta pagina amministrativa e politica scritta dalla sindaca Raggi. La sfiducia all'unanimità della presidente Della Casa è un messaggio chiaro e inequivocabile che dal municipio è stato indirizzato in Campidoglio". "Come se nulla fosse - aggiungono - la sindaca si è resa responsabile di una grave decisione istituzionale e politica contro gli esponenti del suo stesso partito. Sprezzanti della democrazia Raggi e Della Casa rappresentano il volto peggiore della politica. Mai era accaduto prima d'ora che un Presidente sfiduciato all'unanimità uscisse dal portone e rientrasse da un pertugio per volontà del sindaco. Il gioco della poltroncina non servirà alla Raggi ad evitare una ulteriore e sonora sconfitta come già accaduto negli altri municipi andati anticipatamente al voto. Serve costruire da subito, anche nel IV municipio, una larga coalizione di centrosinistra e civica alternativa al malgoverno e all'immobilismo dell'amministrazione Raggi-Della Casa". (Com)